5月進場投資台股 三個月後勝率近九成

時序將進入5月報稅季，投資人可能會擔心季節性因素壓抑股市資金動能，統一投信表示，根據歷史經驗，5月進場投資台股後持有三個月，正報酬機率近九成，主動式ETF具備靈活調節持股特性，正適合今年台股走勢。

統一投信表示，根據彭博統計過去十年數據，若投資人於5月底進場投資加權指數，持有三個月後的正報酬機率高達89%，持有一年和二年的正報酬機率甚至達到100%。進一步檢視報酬率，5月底投資台股並持有三個月的平均報酬率為6.4%，若將投資時間拉長，持有一年的平均報酬率提升至17.9%，二年平均報酬率更達34.6%。

統一台股增長主動式ETF（00981A）（基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人陳釧瑤表示，川普關稅政策使今年台股波動較大，但台廠在多個領域的市占率皆是全球第一，具備較強的議價能力，相關類股後市仍有表現機會。00981A聚焦台股潛力新星，包括AI、低軌衛星和機器人供應鏈等。這幾個產業不僅長期發展趨勢確立，且預計將呈現高速成長，有望成為台股長期增長新動能。00981A採取主動選股操作策略，當政策或產業出現劇烈變化時，還能集合團隊能力快速解析，並靈活調整持股至最適配置。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。