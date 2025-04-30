快訊

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

川普政府爆動用郵局抓移民！神秘單位曝光 幫調包裹照、查IP帳戶

整理包／準備好了嗎？白沙屯媽祖「粉紅超跑」明登轎 日程、禁忌一文掌握

台股狹幅震盪小漲2.4點 4月下影線長達近3000點

中央社／ 台北30日電

台股今天低量狹幅震盪，加權指數高低差約146.58點，終場收在20235.03點，小漲2.4點，成交值新台幣2731.17億元。台股4月全月計下跌460.87點，留下2928.06點的長下影線。

國泰金董事會決議去年度盈餘每股配發3.5元現金股利，殖利率逾6%，激勵股價勁揚逾5%，收在58.5元，帶動富邦金和元大金等同步收高，整體金融類股指數上揚1.81%，為今天盤面多頭指標。

台積電開低震盪走高，收在908元，上漲6元。美超微（Supermicro）下修財測，盤後股價大跌超過15%，影響技嘉和緯創等AI族群股價走弱，整體電子類股指數下跌0.15%。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克發文，預期機器人將在5年內技壓最出色的外科醫生，機器人族群在市場資金湧入下，包括羅昇和直得等強攻漲停。美國總統川普簽署行政命令，調降部分汽車關稅，汽車概念股漲跌互見。

傳統產業股普遍走跌，塑膠類股指數下跌逾1%，玻璃和造紙類股指數下跌逾2%，表現相對疲弱。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，觀察台股近期反彈力道相對國際股市疲弱，半導體關稅是市場關注焦點，也是牽動台股後市的關鍵。

台股 機器人

延伸閱讀

00878今揭本季配息數字！縮至0.4元？替0056開起高股息ETF降息第一槍

川普刀未收、美債殖利率未降、信心未回！股添樂：三大疑慮壓制台股回升…但破底機率低

台股開盤下跌17點 台積電開低1元

台指期夜盤小跌1點 法人看台股震盪整理

相關新聞

台股4月跌460點 10大飆股「安」字當道

台股4月30日在電子權值大軍疲弱、中小型股活潑下，走勢陷入震盪，所幸權王台積電（2330）最後一盤爆出1.2萬張大量拉高...

台積電收漲6元撐住指數收高2點 台股4月史詩級震盪4千點

台股30日收盤上漲2.4點，終場以20,235.03點作收，成交量2,731.17億元；台積電（2330）收盤價908元...

信邦財報／第1季每股純益3.85元 創同期新高

信邦（3023）30日公布第一季財報，合併營收81.59億元，較去年同期80.36億元成長1.53%，較去年第四季83....

5月進場投資台股 三個月後勝率近九成

時序將進入5月報稅季，投資人可能會擔心季節性因素壓抑股市資金動能，統一投信表示，根據歷史經驗，5月進場投資台股後持有三個...

美超微財報失色衝擊 AI 族群 台積電翻紅撐盤、陸行之畫重點

美超微財報不如預期，股價盤後暴跌，牽動台股AI供應鏈走弱。

假外資割韭菜？金管會5月要抽查400券商分公司

財委會立委郭國文質疑，短線當沖客集散地「凱基台北」是台資假冒外資回來做當沖炒股割台灣人韭菜，證期局長張振山說，將在5月抽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。