台股狹幅震盪小漲2.4點 4月下影線長達近3000點

台股今天低量狹幅震盪，加權指數高低差約146.58點，終場收在20235.03點，小漲2.4點，成交值新台幣2731.17億元。台股4月全月計下跌460.87點，留下2928.06點的長下影線。

國泰金董事會決議去年度盈餘每股配發3.5元現金股利，殖利率逾6%，激勵股價勁揚逾5%，收在58.5元，帶動富邦金和元大金等同步收高，整體金融類股指數上揚1.81%，為今天盤面多頭指標。

台積電開低震盪走高，收在908元，上漲6元。美超微（Supermicro）下修財測，盤後股價大跌超過15%，影響技嘉和緯創等AI族群股價走弱，整體電子類股指數下跌0.15%。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克發文，預期機器人將在5年內技壓最出色的外科醫生，機器人族群在市場資金湧入下，包括羅昇和直得等強攻漲停。美國總統川普簽署行政命令，調降部分汽車關稅，汽車概念股漲跌互見。

傳統產業股普遍走跌，塑膠類股指數下跌逾1%，玻璃和造紙類股指數下跌逾2%，表現相對疲弱。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，觀察台股近期反彈力道相對國際股市疲弱，半導體關稅是市場關注焦點，也是牽動台股後市的關鍵。