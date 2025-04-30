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台積電收漲6元撐住指數收高2點 台股4月史詩級震盪4千點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

台股30日收盤上漲2.4點，終場以20,235.03點作收，成交量2,731.17億元；台積電（2330）收盤價908元，上漲6元，漲幅0.67%。台股經歷4月史詩級震盪，單月高低點差距4,083.55點，單月下挫460.87點，月K線連二黑。

今日成交金額大且走高為：新盛力（4931）、所羅門（2359）、國泰金（2882）、昇陽半導體（8028）、富邦金（2881）、台灣精銳（4583）、和大（1536）、和椿（6215）及亞德客-KY（1590）；成交金額大且疲軟者則為：擎亞（8096）、聯鈞（3450）、亞光（3019）、世芯-KY（3661）、廣達（2382）、波若威（3163）、華星光（4979）、新漢（8234）及驊宏資（6148）。

第一金投顧表示，大盤指數若需挑戰收復清明連假後的向下跳空缺口，仍需要聚攏資金題材放量攻擊，目前外資近日篇多方操作且未平倉口數持續下降，後續盤勢待觀察國際企業財報及關稅談判進度。整體而言，仍謹慎應對，保守操作降低槓桿水位，等待局勢較為明朗後再撿便宜也不遲，留得青山在不怕沒柴燒，留意高殖利率保護為首選；而AI伺服器與機器人相關概念股仍有零星個股表現可以留意，中⻑期而言，可關注自行車相關概念股，尋找基期低與產業谷底已過等待復甦的產業。

台股 概念股

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