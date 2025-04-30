美超微財報失色衝擊 AI 族群 台積電翻紅撐盤、陸行之畫重點

美超微財報不如預期，股價盤後暴跌，牽動台股AI供應鏈走弱。

美超微於4月29日盤後公布季度財報，營收與獲利均遠低於市場預估，股價盤後重挫15%，衝擊台股AI概念族群表現。30日早盤，AI伺服器供應鏈股普遍承壓，鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、川湖（2059）、緯創（3231）、健策（3653）、英業達（2356）等多數個股下跌。其中，資深產業分析師陸行之點名與美超微營運型態較類似的英業達，其第一季營收也季減21%，盤中表現相對遜色，量縮回測5日線。

但台積電（2330）受惠「美國製造」，盤中逆勢走強、最高達908元，再創清明節後波段新高，成為市場重要支撐。

輝達AI伺服器重要客戶美超微突大幅下修2025會計年度第1季（1Q25）財測，預估營收從原先的50億至60億美元，下調至45億至46億美元（約新台幣1,455億至1,487億元）；每股盈餘（EPS）則從0.36至0.53美元，下修至僅0.16至0.17美元，遠低於市場分析師預期。

陸行之警示，需留意美超微被哪些客戶砍單，是否為部分訂單延後至第二季，亦或整體出貨遭推遲。此外，財測下修是否與輝達（NVIDIA）H20 AI晶片暫時無法銷往中國有關，也值得觀察。

另一方面，據DIGITIMES最新報告，全球伺服器出貨在2025年第一季季減3.1%，略優於預期，第二季則可望回升1.8%，其中台系代工廠以緯創、鴻海表現較為突出。

此外，台積電ADR周二上漲0.66%，為費半指數成分股中表現最佳。美國商務部長盧特尼克參訪台積電在亞利桑那州最新動工的第三座晶圓廠，除了讚揚台積電對美國高科技產業的貢獻，也強調這是「美國製造業黃金時代」的到來。台積電30日盤初狹幅整理後，盤中翻紅持穩高檔，目前暫高見908元。

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