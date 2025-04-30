假外資割韭菜？金管會5月要抽查400券商分公司

財委會立委郭國文質疑，短線當沖客集散地「凱基台北」是台資假冒外資回來做當沖炒股割台灣人韭菜，證期局長張振山說，將在5月抽查全體券商全台400多各分公司，鎖定外資炒股、介入上市櫃公司經營權等兩大面向。

郭國文指出，據媒體報導，凱基台北的隔日沖大戶來自多個海外小島像是英屬開曼群島、維京群島等註冊地的外商公司，疑似台資假冒境外基金，回台操弄市場。

金管會主委彭金隆說，將強化外資申請資訊。張振山指出，過去當沖交易量占大盤交易量比例約在三成，今年已降到32%，比去年的36%還更低。

張振山說，5~6月是股東會旺季也是上市櫃公司改選密集時間，市場也傳出有外資透過股市進出，意圖影響改選，因此5月將抽查400多家券商分公司據點，針對外資炒股和經營權之爭做盤查。