台商假外資之名炒股及操弄公司經營權 證期局啟動調查

針對市場假外資之名炒股，甚至涉入公司經營權之爭，金管會證期局長張振山今日指出，證期局會在5月全面啟動調查，全體券商大約400個分公司據點都會列入盤查的範圍，證期局將和證交所、櫃買中心一起行動進行調查。

立委郭國文今天在立院財政委員會指出，市場上有關「隔日沖大戶」質疑台商以外資之名，已成為台商洗產地回國操弄市場的工具，不少台資假冒境外資金，回台操控台灣市場，割台灣人韭菜；金管會主委彭金隆對此回應，對於假外資問題，金管會將朝強化最終受益人的管理方向來加強管理。

張振山指出，目前股市當沖占比32%，對於立委所指的「隔日沖大戶」以外資之名來炒股、割台灣人的韭菜，張振山回應，證期局接下來將對券商一併調查。張振山指出，上市公司的改選將密集集中在5、6月份期間，因為市場上不斷傳出有外資透過股市的進出，意圖影響改選，因此證期局將出手調查，而外資的進場炒股，和上市公司經營權之爭，經常是一體的兩面，因此會一併調查。