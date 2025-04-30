台積電翻紅機電金融強漲 台股盤中上漲99點至20331點

台積電今天開低走高，由黑翻紅，加上紡織、機電和金融股強漲，帶動大盤震盪走高，盤中指數上揚99.26點，攀高至20331.89點。

至10時47分，加權指數達20268.74點，上漲36.11點，成交值新台幣1416億元。

台積電今天開低走高，早盤跌破900元關卡，至899元，不過隨著買盤湧入，股價震盪走高，由黑翻紅，達908元，上漲6元。

鴻海以平盤開出，早盤雖翻黑走跌，至141.5元，不過在買盤推升下，股價也翻紅，達144元，上漲1元；台達電表現相對疲弱，在盤下震盪。電子類股指數在平盤上下震盪。

國泰金股利政策出爐，每股將配發3.5元現金股利，以29日收盤價55.7元計，殖利率達6.28%，今天股價走強，盤中達59.4元，漲幅達6.64%，帶動富邦金和元大金等走高，金融類股指數勁揚逾2%。

傳統產業股漲跌互見，美國總統川普簽署行政命令，調降部分汽車關稅，激勵和大盤中強攻漲停，達67.2元，機電類股指數勁揚逾3%，表現相對強勢。紡織股也有不錯表現，類股指數上揚逾1.5%。鋼鐵股表現相對弱勢，類股指數下挫逾1%。