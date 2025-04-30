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機器人刷一排紅燈 和大、高鋒、所羅門人氣夯

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

馬斯克進攻機器人產業，機器人族群30日持續剽悍攻高，直得（1597）、和椿（6215）、昆盈（2365）、高鋒（4510）、羅昇（8374）、穎漢（4562）、彬台（3379）高掛漲停，和大（1536）也一度亮燈，成為今日多頭大前鋒。

特斯拉執行長馬斯克對發展機器人深具信心，宣布5月起淡出川普政府效率部職務，專注特斯拉經營，而特斯拉在官網釋出機器人部門擴大招兵買馬的訊息，目標明年旗下人形機器人產量要較今年大增十倍。機器人概念股聞訊大喜，股價連兩日強攻。

其中，與特斯拉關係最為密切的和大，人氣最夯，約10:30成交量已輕鬆突破2.5萬張，股價最高達67.2元、觸及漲停，離上方季線僅一步之遙，並帶動高鋒也放量強鎖漲停53元、飛過季線，所羅門、上銀（2049）等成交量也都輕鬆突破2萬大張。

和大集團董事長沈國榮表示，已接獲特斯拉邀請，將投入人形機器人關節關鍵零組件行星減速機的生產行列，相關產品已送樣，預計6月底完成測試。此外，也將切入人形機器人的軸部（骨骼），集團並將成立「機器人事業部」，專攻人形機器人。

另，和椿早盤股價快攻漲停95.7元鎖死，排隊買單超過5,500張。和椿2024年EPS 2.11元，2025年前三月營收分別年增41%、76%、85%，第一季財報可望繳出亮眼成績。今年除了代理美、中人形機器人外，也自研自動化關鍵零組件、自動化解決方案，客戶包括半導體及電子大廠，累計客戶達5,000家。

機器人 特斯拉

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