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何時解除穩定股市措施 金管會：尚需觀察國際狀況

中央社／ 台北30日電

美國對等關稅措施引發資本市場動盪，金管會祭出3項穩定股市措施。對於是否會繼續實施，金管會主委彭金隆今天表示，會隨時動態調整，但現在很多事情可預測性很低，需要較長的時間觀察國際狀況，特別是關稅談判結果、經濟參數改變等。

因應美國公布對等關稅政策對國際股市造成的衝擊，金管會7日宣布，採行調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍等3項穩定股市的暫行措施。

立法院財政委員會今天審查保險法部分條文修正草案等案，邀請金管會主委彭金隆列席報告，並備質詢。

民進黨立委吳秉叡指出，台股自美國宣布對等關稅後崩盤，但目前已回到2萬點以上，詢問3項穩定股市的暫行措施是否會繼續執行。彭金隆回應，限空令本來就是隨時動態調整，金管會關注很多狀況，現在還處於高度不確定。

彭金隆指出，近來台灣資本市場隨著國際越來越平穩也相對平穩，但金管會還是會滾動觀察現在狀況，會按照目前狀況隨時調整，至於預估還要實施多少時間，彭金隆則認為，現在很多事情可預測性很低，需要比較長的時間來觀察國際上的狀況，特別是關稅談判結果、經濟參數改變等。

對等關稅 彭金隆 美國

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