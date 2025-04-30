台股開盤下跌17點 台積電開低1元

台股30日開盤指數下跌17.24點，開盤指數為20,215.39點。台積電（2330）開盤價901元，下跌1元。

群益投顧表示，籌碼軋空挹注 vs 總經大環境挑戰仍嚴峻，美國科技業(巨頭)仍臨關稅與中國相關(市場流失、競爭加劇等)挑戰加劇壓力，技術面進入大向下跳空缺口反壓，短線買盤追價意願將相對趨弱，短線盤勢估呈多空對峙膠著態勢。

操作題材可留意：

1.泛AI概念股─資安軟體服務相關概念呈現高檔賣壓轉增態勢下，部分資金見轉移至光通訊、機器人與BBU概念等前波強勢的泛AI概念股跡象。Morgan Stanley最新報告認稱「對AI泡沫的憂慮是可笑的」的說法，估對前波大漲但此前因華為「AI存泡沫疑慮」說影響而股價大回的泛AI概念股，形成短線相對挹注。

2.任天堂Switch2概念股─任天堂推出新一代遊戲機Switch2，4月24日開放預購掀起熱潮。任天堂社長向玩家致歉，指Switch 2日本預購情況超出預期，申請人數達220萬，出貨量可能「無法達成大家期待」；在美國玩家預訂同樣是迅速完售。Switch 2預購熱賣對台灣Switch概念股形成題材、營運挹注。

周二（29日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,527.62點，上漲300.03點、漲幅0.75%；S&P 500指數上漲0.58%；那斯達克指數上漲0.55%；費半指數下跌0.92%。台積電ADR漲0.66%，收在164.48美元，較台北交易溢價17.4%。

美國總統川普簽署行政命令避免汽車業遭累加關稅，美國商務部盧特尼克接受CNBC訪問時透露已和某個國家達成貿易協議，令投資人看好關稅戰已降溫。美國公債殖利率下跌，10年期公債殖利率降至4.171%，周一報收報4.21%。

三大法人周二集中市場合計買超92.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超93.8億元，投信買超1.8億元，自營商（自行買賣）買超4.5億元，自營商（避險）賣超8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加100口至9,599口，其中，外資淨空單增加596口至25,366口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少832口至10,118口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在20,500點，週賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在20,700點，月賣權最大OI落在16,900 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.81上升至0.88。VIX指數下降1.61至28.84。外資台指期買權淨金額1.39億元 ; 賣權淨金額0.87億元。整體選擇權籌碼面偏多。