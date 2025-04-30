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熱錢回流…台股雙軋有影 大盤可望回補「川普缺口」

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

市場對川普關稅恐慌遞減，近期美股回升，帶動投資人信心，台股昨（29）日開低走高，加權指數終場上漲198點、收20,232點，連三漲，再攀波段反彈新高，台積電（2330）重返900元大關。

法人指出，隨上市櫃公司5月股東會旺季開始，一波軋空單、軋空手行情儼然成形，加上新台幣近期持續升值，顯示外資資金回流，5月指數有望上看21,235點，回補「川普缺口」。

昨日盤面上，19大類股中僅食品收黑，餘均上漲，電機股勁揚3.7%最亮眼；前十大權值股中，台積電上漲5元，收902元，為4月2日川普關稅重挫以來首度站回900元。族群中，因特斯拉目標明年旗下人形機器人產量要較今年大增十倍，工具機、機器人等表現強勢。集中市場成交量為2,501億元。

三大法人昨日共買超92.2億元，其中外資買超93.8億元，連三買、累計買超298.1億元；投信買超1.8億元，連五買、累計買超116.5億元；自營商賣超3.4億元，連二賣、累計賣超7.1億元。八大公股行庫則逢高調節27.1億元，連三賣。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清表示，展望5月行情，台股有機會上看21,235點的川普缺口，主要是目前散戶持續退場，融資餘額降至2,100億元，融券則上升至逾18萬張，顯示籌碼面乾淨。

永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國指出，投資人不必太過擔憂川普關稅，倘若關稅稅率太高、導致貿易活動停滯，將不利美債發行，美國將會得不償失。

台積電 川普 關稅

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