看旺PC提前拉貨 大摩按讚七檔台股

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，PC業受惠美國90天關稅豁免期，短期內將有更多PC出貨到美國。台廠中，給予台達電、金像電、緯創、嘉澤、廣達、技嘉、緯穎等七檔個股「優於大盤」評級。

大摩指出，首季全球五大筆電ODM出貨量比該機構預期高5%，主因關稅產生的提前拉貨效應，加上不同OEM廠分散到大陸以外產能生產。大摩預期，在90天關稅豁免期或川普的產業關稅生效前，會有更多提前拉貨現象，因此將第2季筆電預估產量上調1%。

大摩指出，由於Windows 10作業系統將在今年10月停止支援，加上更多AI PC上市及現有PC下載等（尤其是商用PC），都是PC市場主要成長動能，預估PC今年整體潛在市場（TAM）可望成長3%至5%。

不過，即使PC需求動能仍未改變，但由於關稅帶來的不確定因素，加上因而產生的通貨膨脹壓力，以及全球衰退風險提高，都將不利2025整年PC需求。

在伺服器方面，英特爾公布財報顯示，該公司資料中心與AI（DCAI）部門第1季營收季減5%，優於財測預估的季減11%至18%，同樣受惠於關稅不確定性產生的提前拉貨。英特爾預估將在2026上半年推出Clearwater Forest處理器，但也指出較舊的處理器需求仍強勁。

在大中華供應鏈中，大摩看好九檔個股，其中有七檔為台股，這些個股大多與AI及雲端相關，如果經濟惡化，更能扮演防禦角色。