台積電目標價 野村喊1,170元…重申「買進」評等

野村證券最新報告指出，雖對台積電下半年及明年成長動能持保留態度，但因台積電（2330）具產業龍頭地位，股價表現仍將優於大盤，重申「買進」評等，維持目標價1,170元不變。

台積電昨（29）日股價開平走低後拉高，終場重回900元大關、收當日最高價902元，上漲5元，外資買超7,404張，連四買；29日ADR早盤漲約1%。

台積電於4月23日舉辦北美技術論壇，分享下世代A14製程、擴展中的先進封裝技術路線圖，及新的特殊製程等主題的主要製造技術更新。

野村指出，儘管台積電下一代3DFabric在設計上，更小的鍵合間距或更大的中介層尺寸將導致複雜性增加，但良率仍將加速爬升。其中，CoWoS-L良率曲線在量產爬坡周期中始終高於CoWoS-S，令人印象深刻。

根據台積電管理層的說法，2021年至2025年間，整體晶圓需求成長，主要是由高速運算（HPC）／AI驅動；未來成長則將由AI和非AI領域的矽含量增長驅動。

野村於報告中指出，根據台積電估計，AI加速器晶圓需求增長12倍，大面積AI加速器需求則增長八倍。在非AI領域方面，儘管智慧手機、PC、物聯網（IoT）和汽車的出貨量成長可能溫和或疲弱，但頂級設備正因節能計算需求而向N3節點移動，車用矽含量的擴張也迅速成長，並以自動駕駛為中心。

野村認為，台積電仍預計N2製程將於2025下半年開始量產，並於2026下半年量產N2P及2027年的N2X。雖然在首年仍以行動裝置領先採用N2，但HPC／AI客戶也在積極加速產品向N2移動。

此外，配備背面供電網路並針對HPC／AI應用的A16節點，預計2026下半年進入量產階段，台積電並規劃下一代A14製程，預計2028年量產。

野村對台積電2025下半年及2026年業績動能雖持保留態度，預期成長恐低於指引，惟仍看好台積電在產業下行期表現可優於台股大盤，主因即使最終產品出貨量成長風險存在，半導體含量仍持續穩健成長，因此重申台積電「買進」評等，維持目標價1,170元。