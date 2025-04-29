證交所打造亞洲 NASDAQ

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（29）日表示，無論是新興科技產業或積極轉型的傳統產業，都能在創新板找到合適舞台，交易所提供的不僅是資金，更是提供一個「可以長大的環境」，致力打造台灣創新板成為亞洲那斯達克（NASDAQ）。

證交所與創投公會昨天共同舉辦「解碼創新板 創業投資新機遇」座談會，吸引逾百家創新企業與創投機構參與，並有金管會主委彭金隆、創投公會理事長邱德成、和碩（4938）董事長童子賢等，與證交所董事長林修銘、總經理李愛玲一同探討創新企業相關議題。

林修銘致詞時表示，創新板是證交所為支持創新動能所打造的重要戰略平台，它的DNA是「Future + Growth」，創新板透過靈活的上市標準與專業導向的創新性審查機制，選出具國際視野與創新潛力的企業，協助提升市場關注度與募資能力，加速邁向國際舞台。

林修銘進一步指出，今年初取消合格投資人制度以來， 創新板指數今年至2月底最高漲幅逾18%，較今年以來發行量加權股價指數、臺灣50指數及櫃買指數最高漲幅僅約3%，表現更為亮眼。雖近期受國際情勢衝擊震盪，創新板表現相對穩健。

此外，統計至18日，創新板總成交值已近2024年八成，日均成交值更較去年成長191% ，相較同期間上市及上櫃大盤均為衰退，表現更為亮眼。此外，目前創新板20家掛牌公司中，有13家獲利，去年營收年成長高達79%，領先一般上市公司平均的13%，也打破了外界對創新板企業「未獲利」的刻板印象 。

彭金隆提到，金管會持續推動台灣成為亞洲資產管理中心，過一陣子將公布成效。

對於新創企業，規劃透過創投支持新創事業、創新板站穩腳步，進一步吸引更多優質企業投入資本市場，希望創新板不只是逗號，未來將是驚嘆號。

證交所總經理李愛玲也呼應創新板2.0的成效，已使愛爾達-創（8487）暫不急著轉板上市。

她在簡報時指出，資本市場的經營策略已逐步從單一籌資功能，擴展為與產業發展深度連動的整體平台，從過去著重科技硬實力與多層次市場布局，進一步走向融合「軟硬兼備、韌性強化」的系統性策略，並涵蓋大中小微企業的分層聚焦經營。