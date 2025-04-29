證交所下周與杜拜交易所簽MOU

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（29）日透露，為走向國際，證交所將於5月6日與杜拜交易所簽訂合作意向書（MOU），以推動跨境合作、共同行銷，將是未來資產管理業者前進中東的基石。

林修銘看好油元資金投資台灣，希望尋求更多跨國合作機會，強化台灣資本市場的國際連結，去年10月便率團訪中東三國，拜會卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國當地交易所、主權基金、資產管理公司及保管銀行等機構，下周則將進一步與杜拜交易所簽訂MOU。

林修銘指出，中東市場是相當重要且待開發的市場，希望未來能有更多的雙向投資機會。

除簽訂MOU外，林修銘也將出席杜拜交易所舉辦的《Capital Market Summit 2025》，並於5月6日出席其中一場論壇《Bridging Borders: Cross-Border Capital Flows》。

將在當地與杜拜交易所、巴林交易所、那斯達克等國際交易所主管探討跨境資產的機遇。

台股連三日上漲，昨天再漲198點收20,232點，但成交量仍僅2,386億元。林修銘對於台股站穩2萬點大關之上，表示「很好」，對於交易所是否會推出擴量措施，他回應，「尊重市場機制」。

證交所與創業投資商業公會昨天聯合主辦「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇，林修銘是在此活動會前接受媒體採訪。