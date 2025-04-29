就市論勢／航運、金融股 閃金光

盤勢分析

台股昨（29）日走勢開低走高，早盤一度陷入平盤震盪，終場大漲198點，以20,232點作收。後市不確定性仍在美中貿易戰與美國將公布半導體相關產業的關稅政策，美中貿易戰雖僵持，但研判將往協商階段進行，預計對市場影響正面大於負面。對台灣影響較大的是半導體關稅政策，因不確定性較高，仍待觀察。

川普關稅進入90天豁免期，各國陸續與美國談判，各產業也陸續出現提前備貨情況。在美國關稅宣布後，市調機構彭博下修台灣企業獲利至個位數成長，以本益比14到16倍預估，推估台灣加權指數將持續在18,000到20,500點間盤整，後續再觀察半導體關稅政策效應。

投資建議

關稅戰短線對台股走勢影響淡化，市場焦點回歸產業與公司業績，目前美國企業進入財報旺季，多數科技業財報優於預期並沒有下修今年資本支出；財報效應加上關稅效應淡化，電子業急單效應將出現淡季不淡情況，科技業業績可望優於預期。

傳產部分可關注高殖利率族群，如航運與金融族群，以及受關稅影響跌深的成長性族群，如製鞋與工具機。目前觀察，關稅將由客戶吸收，最後也將反映在終端產品，價格雖會調漲，但幅度不會像預期高；再者，目前進入協商，關稅課稅幅度可能縮減，跌幅過大族群可望吸引買盤流入。

高殖利率股部分短線以貨櫃與航空較抗跌，其中航運股殖利率偏高，也有望吸引資金流入；金控股首季自結獲利亮眼，殖利率高於4%優勢下，會是資金流入焦點。

投資人操作上，仍要有居高思危心態，但關稅不應成為唯一考量，半導體關稅及美國匯率政策有可能在接下來主導全球金融市場走勢；建議長投資金可趁市場波動大時，布局具潛力產業。