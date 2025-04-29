台股表現強勢 市場靜待美重磅財報公布
加權指數29日上漲198點，收在20,232點，成交量約2,386億元。籌碼面部分，三大法人買超約92.9億元，其中外資現貨買超約94.0億元，期貨淨空單增加596口至25,366口，投信買超約2.3億元，自營商賣超約3.4億元。
永豐期貨指出，根據FactSet數據顯示目前已公布財報的公司當中有73%企業財報超乎預期，僅略低於77%的五年平均水準，美股第1季財報結果普遍穩健。關稅進度上，美中說法持續分歧，但雙方衝突未有惡化跡象，市場靜待本周美重要經濟數據，以及蘋果、亞馬遜、Meta、微軟等大型科技股財報公布，終場美股四大指數漲跌互見。
台股方面，近期中小型類股表現非常強勢，櫃買指數沿著五日線上攻，除了先前強勢的安控與軟體概念股，29日BBU、工業電腦與機器人概念股也有多檔指標類股強勢漲停。加權指數之前動能相對弱，落在19,800-20,000點間震盪，不過在28日站上兩萬點大關之後，29日在台積電（2330）與聯發科（2454）帶動下，持續攻堅並回補4月7日的跳空缺口中。目前台股反彈格局延續，建議沿著短期均線順勢操作。
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