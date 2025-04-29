證交所攜手創投公會舉辦「解碼創新板 創業投資新機遇」座談會

為協助創新企業掌握資本市場資源，深化創投與創新板的合作互動，臺灣證券交易所與中華民國創業投資商業同業公會4月29日共同舉辦「解碼創新板 創業投資新機遇」座談會，吸引逾百家創新企業與創投機構熱烈參與，展現對資本市場鏈結創新生態圈的高度關注與支持。座談會貴賓雲集，包括金管會主委彭金隆、創投公會理事長邱德成、和碩（4938）董事長童子賢等，與證交所董事長林修銘、總經理李愛玲一同探討創新企業成長趨勢與資本市場支持策略。

證交所董事長林修銘於開場致詞時表示，全球創新科技與新經濟產業快速演進，企業成長路徑與資本市場角色正同步轉型。創新板正是證交所為支持創新動能所打造的重要戰略平臺，它的DNA，就是「Future + Growth」，無論是新興科技產業或積極轉型的傳統產業，都能在創新板找到合適舞臺。創新板透過靈活的上市標準與專業導向的創新性審查機制，精選具國際視野與創新潛力的企業，協助提升市場關注度與募資能力，加速邁向國際舞臺。創投公會理事長邱德成則強調，資本市場對創新與科技企業的支持力道，直接決定一國產業未來的競爭力，創新板2.0改革打破傳統上市門檻，將成為創新企業成長的重要跳板，並呼應金管會推動亞洲資產管理中心政策，期待臺灣能成為亞洲創新募資的樞紐，帶動產業升級與國際競爭力。

金融監督管理委員會主委彭金隆提到，金管會強調「安全與發展並重」，持續推動臺灣成為亞洲資產管理中心，並期盼凝聚各方力量，強化創新生態系的韌性。透過創投支持新創事業、創新板協助其站穩腳步，進一步吸引更多優質企業投入資本市場。證交所總經理李愛玲說明，資本市場的經營策略，已逐步從單一籌資功能擴展為與產業發展深度連動的整體平臺，從過去著重科技硬實力與多層次市場布局，進一步走向融合「軟硬兼備、韌性強化」的系統性策略，並涵蓋大中小微企業的分層聚焦經營。創新板正是在此脈絡下推動臺灣「新護國群山」的基礎建設。未來證交所也將持續攜手各界，打造多元共融、靈活高效的市場體系，創新，讓未來顯現，登板，讓世界看見。

創新板自2025年初取消合格投資人制度以來，市場反應熱烈，且相較今年以來發行量加權股價指數、臺灣50指數及櫃買指數最高漲幅僅約3%，最高漲幅來到18%；截至4月18日，創新板總成交值已近2024年8成，日均成交值更成長約2倍，相較同期間上市及上櫃大盤均為衰退，表現更為亮眼。目前20家創新板掛牌公司中，有13家已實現獲利，2024年營收整體成長率達79%，顯示創新企業展現強勁營運動能，成功扭轉市場對創新板公司「未獲利」的刻板印象，進而企業關注度同步增強，亦帶動許多優質企業主動洽詢評估創新板上市。

這次活動也強調，創投與創新板的合作關係猶如接力賽，創投在企業早期階段點燃創意火種，創新板則於企業成長關鍵期注入資本能量，活動貴賓皆對創新板表示肯定，台新證券總經理陳立國與兆豐證券總經理吳明宗在與談中指出，臺灣資本市場具備強大的上市後再籌資功能，加上創新板取消合格投資人限制後，整體市場流動性更值得期待。錼創科技李允立董事長、Gogolook鄭勝丰董事長及愛爾達陳怡君董事長也在會中分享加入創新板後對企業成長所帶來的助益。

展望未來，證交所將持續深化創新板功能，與創投公會攜手推動制度創新與資源鏈結，協助臺灣創新企業壯大，打造亞洲資產管理核心與國際競爭力資本平臺。