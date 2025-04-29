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外資敲進金融、權值股 投顧：留意政策多變

中央社／ 台北29日電
台股示意圖。聯合報系記者林俊良／攝影
台股示意圖。聯合報系記者林俊良／攝影

台股今天攻上20200點，連續2個交易日站穩2萬點大關。外資連3買，今天買超台股逾94億元，敲進中信金、凱基金、彰銀等金融股，並買進台積電、中華電。投顧指出，市場情緒偏樂觀，但最大不確定性來自川普政策多變，只能「且戰且走」。

台股今天上漲198.22點，收在20232.63點，成交值新台幣2386.43億元；三大法人今天合計買超92.94億元，自營商賣超3.44億元，投信買超2.36億元，外資及陸資買超94.02億元。外資呈現連3個交易日買超，累計買超近300億元；自營商連2賣，投信則連續5個交易日買超。

根據公開資訊指出，外資今天買超中信金逾3.2萬張居冠，其次為凱基金買超逾1.8萬張、彰銀買超逾1.6萬張，華邦電、新光金、永豐金均買超逾萬張，權值股買超台積電約7400張、中華電約5800多張。

賣超排行方面，外資今天賣超期街口布蘭特正2逾2.3萬張居冠，賣超陽明約8400多張，其他賣超包括長榮航、元大台灣50反1、南亞科、群創、廣達、玉山金、元大台灣50、群益台灣精選高息。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，市場情緒偏樂觀，漲停家數逾50家，顯示台股人氣還是很旺，加上國安基金持續伺機而動，以及這一波洗清1000多億元籌碼，台股利多因素較多；但最大不確定性來自川普政策多變。

他表示，觀察國際股市，美股已接近宣布對等關稅前水位，日本、韓國也快速彈升，台股指數緩步復甦，市場看好補漲空間；台股仍需繼續觀察後續政策，包括半導體相關關稅可能的走向，只能說「且戰且走」。

台股指數 外資

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