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野村：台積電看保守但表現仍優於大盤 重申買進評等

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台積電。 聯合報系資料照
台積電。 聯合報系資料照

野村於最新報告中指出，台積電（2330）近日舉辦北美技術論壇，分享多項主要技術的更新，另外，在未來預期中，對於下半年及明年成長動能持保留態度，但認為由於產業龍頭之地位，其股價表現仍將優於大盤，因此重申「買進」的評等，並且維持目標價1,170元。

野村表示，未來台積電的成長將由AI和非AI領域的矽含量增長所驅動，儘管非AI需求疲軟。但根據管理層的說法，2021年至2025年期間，整體晶圓需求成長的主要部分是由HPC/AI驅動。

野村於報告中指出，根據台積電估計，AI加速器的晶圓需求增長12倍，大面積AI加速器（大於500mm²）的需求則增長8倍。在非AI領域方面，儘管智慧手機、PC、IoT和汽車的出貨量成長可能溫和或疲弱，但頂級設備正因節能計算的需求而向N3節點遷移，而車用矽含量的擴張也迅速成長，並以自動駕駛為中心。

野村對台積電2025年下半年及2026年的業績動能仍持保留態度，成長恐低於指引，不過台積電在產業下行期仍將表現優於台股大盤，因為即使最終產品出貨量成長風險存在，半導體含量仍持續穩健成長。重申對台積電的「買進」評等，目標價1,170元。

AI 台積電 晶圓

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