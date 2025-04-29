聽新聞
0:00 / 0:00
野村：台積電看保守但表現仍優於大盤 重申買進評等
野村於最新報告中指出，台積電（2330）近日舉辦北美技術論壇，分享多項主要技術的更新，另外，在未來預期中，對於下半年及明年成長動能持保留態度，但認為由於產業龍頭之地位，其股價表現仍將優於大盤，因此重申「買進」的評等，並且維持目標價1,170元。
野村表示，未來台積電的成長將由AI和非AI領域的矽含量增長所驅動，儘管非AI需求疲軟。但根據管理層的說法，2021年至2025年期間，整體晶圓需求成長的主要部分是由HPC/AI驅動。
野村於報告中指出，根據台積電估計，AI加速器的晶圓需求增長12倍，大面積AI加速器（大於500mm²）的需求則增長8倍。在非AI領域方面，儘管智慧手機、PC、IoT和汽車的出貨量成長可能溫和或疲弱，但頂級設備正因節能計算的需求而向N3節點遷移，而車用矽含量的擴張也迅速成長，並以自動駕駛為中心。
野村對台積電2025年下半年及2026年的業績動能仍持保留態度，成長恐低於指引，不過台積電在產業下行期仍將表現優於台股大盤，因為即使最終產品出貨量成長風險存在，半導體含量仍持續穩健成長。重申對台積電的「買進」評等，目標價1,170元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言