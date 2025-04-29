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玉山證券聯手Gogolook 打擊「假投資詐騙」

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
玉山證券啟用Gogolook旗下國民防詐 App Whoscall的商家認證號碼服務，成為首家採用此技術的證券公司。 玉山證券提供/圖
玉山證券啟用Gogolook旗下國民防詐 App Whoscall的商家認證號碼服務，成為首家採用此技術的證券公司。 玉山證券提供/圖

玉山證券29日啟用Gogolook旗下國民防詐 App Whoscall的商家認證號碼服務，成為首家採用此技術的證券公司，避免不法人士冒用品牌形象對顧客進行詐騙，跨界合作共同守護顧客資產。

近年來金融詐騙事件層出不窮，根據165打詐儀表板資料顯示，詐騙手法第一名為「假投資詐騙」，114年3月份受理高達1.6萬件的詐騙，造成新台幣70億元的詐騙財損。玉山證券為了守護顧客的投資安全，將全台分公司與客服中心代表號加入「Whoscall 認證商家號碼」服務。即日起當Whoscall APP用戶接到玉山證券的來電時，即會顯示有綠色勾勾認證之「玉山證券」的來電辨識與商標，降低偽冒詐騙的風險。

玉山證券總經理陳烜台表示，玉山一直以來都非常重視顧客的權益，防堵金融詐騙是首要任務，不僅提供優質的金融服務，更讓顧客能在安心的環境中進行投資交易，此次與 Gogolook 的合作，將進一步提升投資人對玉山證券的信任，並建立更可靠的詐騙防護網。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫也表示，面對國際監管政策，各大企業正在透過投資防詐強化企業韌性。Gogolook成為玉山證券指定的防詐合作夥伴，協助玉山證券在既有的維運中一步步導入防詐技術，落實保護消費的社會企業責任，開創證券業永續經營的新策略。

未來，玉山證券表示，除了透過教育訓練提升第一線業務人員的防詐意識、定期舉辦講座宣導新型態詐騙手法以提升投資人自我保護意識外，將持續探索更多創新科技解決方案，為顧客提供全面且周到的服務，用心守護每位顧客的資產。

玉山 詐騙

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