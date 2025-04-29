證交所董座林修銘：高成長及高未來的產業 將是創新板重要DNA

證交所董事長林修銘今日出席創投公會和證交所合辦的「解碼創新板」座談會，他在致辭時對創新板的成立指出，「科技改變世界，也改變資本市場的面向。」他說，「高成長及高未來的產業，將是創新板重要的DNA」。

林修銘對台股在世界排名，成交值指出，目前排名已進入前十名，市值進入12名，這些都是各產業一起利用資本市場壯大台灣的結果，他也觀察，科技在這幾年已改變全球，不論是微軟到蘋果，「尤其科技改變世界，也改變資本市場的面向」。

林修銘指出，創新板有二大重點，一是不再以獲利及資本額認定企業能上市的條件，而是把市值概念帶入新經濟產業，這將是資本市場重大的進化。其二，創新板除了希望涵蓋未來台灣的新興產業，及高成長產業之外，也歡迎傳統產業願創新的精神的領導者及其商業模式加入，創新板都會是重要板面來提供成長。他說，「高成長及高未來的產業，會是創新板重要的DNA」。

林修銘說，今年1月初創新板2.0推出以來，1月至4月增加了100萬投資人，現在已有120、130萬人，而截至4月18日，創新板總成交值已近2024年8成，日均成交值更較去年成長191%，相較同期間上市及上櫃大盤均為衰退，表現更為亮眼。

林修指出，1月6日創新板2.0正式上路之後，成長率最高達18%，相對於多檔台灣50大型成份股漲幅只有3%，大幅領先由此可見，另外，創新板公司的2024年營收相較2023年大幅成長79%，領先一般上市公司平均的13%，且目前創新板20家掛牌公司中，已有13家實現獲利，已打破外界對創新板企業「未獲利」的刻板印象，而在創新板的推動下，台灣成為亞洲那斯達克亦為交易所追求的目標。