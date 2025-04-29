快訊

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

川普自誇治理全世界！稱不必向台日韓待遇致歉：他們「犧牲美國變繁榮」

國民法官審剴剴案 台大醫生作證「懷疑遭性虐待」旁聽民眾落淚

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所董座林修銘：高成長及高未來的產業 將是創新板重要DNA

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
臺灣證券交易所董事長林修銘。記者蔡靜紋／攝影
臺灣證券交易所董事長林修銘。記者蔡靜紋／攝影

證交所董事長林修銘今日出席創投公會和證交所合辦的「解碼創新板」座談會，他在致辭時對創新板的成立指出，「科技改變世界，也改變資本市場的面向。」他說，「高成長及高未來的產業，將是創新板重要的DNA」。

林修銘對台股在世界排名，成交值指出，目前排名已進入前十名，市值進入12名，這些都是各產業一起利用資本市場壯大台灣的結果，他也觀察，科技在這幾年已改變全球，不論是微軟到蘋果，「尤其科技改變世界，也改變資本市場的面向」。

林修銘指出，創新板有二大重點，一是不再以獲利及資本額認定企業能上市的條件，而是把市值概念帶入新經濟產業，這將是資本市場重大的進化。其二，創新板除了希望涵蓋未來台灣的新興產業，及高成長產業之外，也歡迎傳統產業願創新的精神的領導者及其商業模式加入，創新板都會是重要板面來提供成長。他說，「高成長及高未來的產業，會是創新板重要的DNA」。

林修銘說，今年1月初創新板2.0推出以來，1月至4月增加了100萬投資人，現在已有120、130萬人，而截至4月18日，創新板總成交值已近2024年8成，日均成交值更較去年成長191%，相較同期間上市及上櫃大盤均為衰退，表現更為亮眼。

林修指出，1月6日創新板2.0正式上路之後，成長率最高達18%，相對於多檔台灣50大型成份股漲幅只有3%，大幅領先由此可見，另外，創新板公司的2024年營收相較2023年大幅成長79%，領先一般上市公司平均的13%，且目前創新板20家掛牌公司中，已有13家實現獲利，已打破外界對創新板企業「未獲利」的刻板印象，而在創新板的推動下，台灣成為亞洲那斯達克亦為交易所追求的目標。

創新板 資本市場

延伸閱讀

走向國際 林修銘：證交所5月6日與杜拜交易所簽MOU

立委質疑台積電赴美連根拔起 證交所：廠商根在台灣

證交所：ETF 00925 6月5日起終止上市

證交所董事長林修銘：今年證交所EPS可望逾8元

相關新聞

台積清明後首見9字頭、10千金逆轉勝 台股挺進20,200關

台積電（2330）29日股價上漲0.56%、收902元，為4月清明連假後首度收盤站上900元關卡，市值回升到23.34兆...

台股上漲198點收20,232點 台積電上揚5元收902元

台股29日由權值股領軍，重返4月7日跳空缺口上緣，早盤以20,018.32點開出，終場收20,232.63點，上漲198...

台股開盤下跌16點 台積電開平盤

台股29日開盤指數下跌16.09點，開盤指數為20,018.32點。台積電（2330）開平盤價897元。

證交所董座林修銘：高成長及高未來的產業 將是創新板重要DNA

證交所董事長林修銘今日出席創投公會和證交所合辦的「解碼創新板」座談會，他在致辭時對創新板的成立指出，「科技改變世界，也改...

邱德成：創新板將助攻台灣成為亞洲那斯達克

創投公會理事長邱德成今日在創投公會和證交所合辦的「解碼創新板」座談會致辭時指出，他已等待創新板的開放與改革等了30幾年，...

台股上漲198點 三大法人買超92.94億元

台股29日連三紅，守穩月線之上三天，上漲198.22點，收在20,232.63點，漲幅0.99%，成交量2,386.44...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。