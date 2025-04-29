邱德成：創新板將助攻台灣成為亞洲那斯達克

創投公會理事長邱德成今日在創投公會和證交所合辦的「解碼創新板」座談會致辭時指出，他已等待創新板的開放與改革等了30幾年，當時就很羨慕那斯達克交易所的活躍及公司在此掛牌速度之快，企業以往要花15年才能上市，但創新板問世之後，相信好的新創公司5至7年就可掛牌，將是很大的創新界加持。

邱德成強調，在全球供應鏈重塑與美國推動「對等關稅」的背景下，台灣更需加速發展新創與數位經濟，提升產業價值鏈地位並建立經濟韌性，而創新板2.0正是建立高附加價值體系的重要政策之一。

邱德成也對於立法院二周前通過產創條例修訂指出，這有三大意義，放寬新創認定，從成立2年放寬至成立5年，但他強調，不以此為滿意，將更進一步追求成立時間放寬至8年，且正持續努力中；此外本次修法針對「有限合夥創業投資事業」適用租稅穿透制度的出資額門檻，由原本的3億元下修為1.5億元，將大幅降低設立早期創投基金的門檻，尤其對更多有限合夥公司有幫助。而個人投資新創的部分將適用門檻由100萬元降至50萬元，並將所得稅抵減上限由300萬元提升至500萬元，上述的修法，邱德成認為，有助於吸引更多創投資金投入新創生態系，也兌現總統賴清德2年前所提出鼓勵青年創業政見的落實。

除了租稅獎勵，邱德成特別提出新創事業需要完善友善上市制度的重要性，而創新板正是台灣新創事業走向國際的重要舞台。他以美國過去20年的資本市場發展為例，他強調，美國已走出截然不同的成長路，他並以那斯達克交易所為例，其專注科技，創新市場制度，整體交易量成長13倍，市值更從3.9兆成長至25兆，反觀紐約證交所，20年來，市值僅從13兆成長至28兆，在他看來，這種6倍與2倍的對比，展現出資本市場的支持力道決，將決定國家競爭力，而那斯達克的例子更啟發台灣應追求作為讓新創產業可成長的舞台，亦即成為「亞洲那斯達克」的重要性。

邱德成也看好創新板未來有三大發展及貢獻，包括：1. 新創企業需要資本市場助力，包括全世界大公司從蘋果、微軟、亞馬遜等，有超過90%市值都是在上市之後才創造出來的，是成長放大器，台灣包括台積電、聯發科、鴻海、和碩等的市值成長經驗也都是如。

2. 創新板是新創事業最好跳板，邱德成指出，過去對上市條件偏重獲利穩定企業，但也因此高成長、高潛力被抹殺，而現在創新板成立之後，創新技術和高度成長公司也可獲開放上市，他也看好未來證交所生意會作不完，台灣資本市場生態也會改變，

3. 台灣有潛力成為「亞洲那斯達克」，他看好台灣擁有半導體供應鏈、科技製造業、優秀人才，因此相信有實力成為亞洲募資的樞紐，這也呼應金管會的亞資中心政策，也吸引更多國際企業新創事業來台灣。