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台股上漲198點 三大法人買超92.94億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股29日連三紅，守穩月線之上三天，上漲198.22點，收在20,232.63點，漲幅0.99%，成交量2,386.44億元，三大法人買超92.94億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超94.02億元，投信買超2.36億元，自營商賣超（合計）3.44億元，其中自營商（自行買賣）買超4.57億元，自營商（避險）賣超8.01億元。

台積電（2330）今收902元，為自4月2日川普關稅重挫以來首度站回900元大關；聯發科（2454）、鴻海（2317）也小漲，AI股中以智邦（2345）表現最強，大漲超過7%，收598元。特斯拉目標明年旗下人形機器人產量要較今年大增十倍，機器人概念紛紛大漲，上銀（2049）、大銀微系統（4576）一舉衝上漲停，台灣精銳（4583）、穎漢（4562）、新漢（8234）、和椿（6215）、所羅門（2359）、直得（1597）也漲停亮燈。

三大法人 自營商

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