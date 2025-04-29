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走向國際 林修銘：證交所5月6日與杜拜交易所簽MOU

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
臺灣證券交易所董事長林修銘。記者蔡靜紋/攝影
臺灣證券交易所董事長林修銘。記者蔡靜紋/攝影

臺灣證券交易所董事長林修銘29日透露，為推動證交所走向國際，台灣證交所將於5月6日與杜拜交易所簽訂合作意向書（MOU），以推動跨境合作、共同行銷；因中東市場是相當重要且待開發的市場，將成為台灣到中東的腳墊石，希望未來有機會帶資產管理業者前往業務交流。

林修銘5月4日夜間將搭機前杜拜，趕赴杜拜證交所舉辦的Capital Market Summit 2025，並於5月6日出席其中一場論壇與杜拜交易所、巴林交易所等國際交易所主管探討跨境資產的機遇。

台股連三日上漲，29日再漲198點收20,232點，但成交量仍僅2,386億元。林修銘對於台股站穩2萬點大關之上，表示「很好」，對於交易所是否會推出擴量措施，他回應，「尊重市場機制」。

證交所與創業投資商業公會29日聯合主辦「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇，林修銘是在此活動會前接受媒體採訪時，做出以上表述。

為推動我國創新產業發展，深化創新企業與資本市場的鏈結，證交所主辦「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇，透過專題演講、趨勢分享與企業對話，共同探索創新板 2.0 帶來的嶄新投資契機，攜手推動台灣成為亞太區域創新創業與資本市場的核心樞紐。

證交所近幾年積極推動創新板業務，今年初推出創新板2.0措施。林修銘在台上致詞時表示，證交所創新板2.0幕後真正推手是創投公會理事長邱德成，當然也謝謝主管機關，這臨門一腳，在台灣新創歷史居關鍵地位。

創新板 證交所

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