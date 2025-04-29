台積清明後首見9字頭、10千金逆轉勝 台股挺進20,200關

台積電（2330）29日股價上漲0.56%、收902元，為4月清明連假後首度收盤站上900元關卡，市值回升到23.34兆元，並帶動聯發科（2454）、鴻海（2317）隨之翻紅，合力拉抬台股集中市場續漲198.22點、收高在20,232.63點；此外，13千金也由早盤的一片慘綠，逆轉為10漲3跌，緯穎（6669）、川湖（2059）、聯發科、印能科技、旭隼（6409）、創意（3443）齊漲逾1%。

分析師指出，台股站上兩萬點大關，技術面也突破弱勢反彈的20,023點，行情有逐步轉好的跡象，惟多頭續航力猶待觀察，預期最近仍處於震盪格局。但可以確定的是，4月9日的低點17,306點不至於再現，且指數萬九以下就會有支撐買盤進場，呈現「上有壓、下有撐」的格局。

證交所董事長林修銘也表示，對台灣股市絕對有信心，對今年日均量維持3,000億元目標也有信心。林修銘指出，雖然台股今年來下跌15%，惟近日反彈幅度在全球前幾名，指數也回到2萬點之上。統計4月9日至25日全球主要股市反彈幅度，以台股漲14.27%最強勁，優於美股那指的1.51%、費半指數的0.5%、日本的12.59%、韓國的11.01%、香港的8.47%。