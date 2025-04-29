聽新聞
0:00 / 0:00
台股上漲198點收20,232點 台積電上揚5元收902元
台股29日由權值股領軍，重返4月7日跳空缺口上緣，早盤以20,018.32點開出，終場收20,232.63點，上漲198.22點，漲幅0.99%，成交量2,386.4億元。櫃買則收222.51點，上漲3.1點，台積電（2330）收902元，上漲5元。
盤面上以類股來看，以電器電纜、電機機械、居家生活、資訊服務、生技、綠能環保、通信、化學等表現較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，聯發科（2454）、驊宏資（6148）、鴻海（2317）、智邦（2345）、聯鈞（3450）、中信金（2891）、華經（2468）、上詮（3363）、寶一（8222）、新盛力（4931）、亞光（3019）、波若威（3163）、零壹（3029）、新日興（3376）、華星光（4979）、材料-KY（4763）、欣興（3037）、上銀（2049）、台光電（2383）等。
而量大下跌的則有，世芯-KY（3661）、廣達（2382）、訊達（6140）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、陽明（2609）、元太（8069）、矽力-KY（6415）、瑞昱（2379）、京元電子（2449）、穩懋（3105）等。
統一投顧表示，美中對於關稅談判雙方持續分歧，市場不確定性仍未消除。普丁昨日宣布停火72小時，俄烏戰爭暫時迎來喘息。台股昨日收盤成功站上兩萬點，目前融資持續下降，外資現貨轉買，加上國安基金持續護盤，籌碼面健康；技術指標也有利反彈延續，惟成交量卻明顯萎縮，壓抑推升指數上漲力道的動能。操作建議以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言