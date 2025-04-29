手握「美國製造」保證卡 生技族群集體走強

美國總統川普的關稅政策意圖使製造業回流美國，川普多次表示在美國製造，就不會被課關稅，29日台股盤中漲逾百點，其中生技股表現相對強勢，保瑞（6472）上漲近4%，康霈*（6919）漲幅逾6%，藥華藥（6446）漲幅逾4%，晶碩（6491）、佐登-KY（4190）漲幅逾5%。

美國是全球最大醫藥品市場，台灣生醫族群近年透過赴美設廠或擴充當地產線，強化「美國製造」。以股王保瑞來說，保瑞藥業2024年一口氣對美國多家公司整併，先是併購明尼蘇達州最大藥廠 Upsher-Smith Laboratories（USL）、接著完成對 Emergen BioSolutions 子公司馬里蘭康登鎮的無菌針劑製造廠、和紐澤西州罕病藥開發公司 Pyros 的收購。

保瑞更藉由入股泰福生技，一舉將泰福美國廠納入集團的蛋白質藥物的生產基地，鎖定癌症用藥、mRNA、ADC、精準治療等項目來發展。保瑞董事長盛保熙日前宣示，集團除現有美國針劑廠擴增產線，也將評估再併一座針劑廠，以因應未來承接疫苗及抗生素的訂單。

藥華藥也認為，藥華藥的血癌藥 Ropeg 雖然原料藥在台生產，但該藥物在美國廠充填，因此符合美國政策下「藥品為美國製造」的條件，因此川普關稅新政對藥華藥反而有利。

永信（3705）今日雖然下跌，但線型仍相對強勢，永信投控日前指出，美國加州子公司 Carlsbad Technology 過去年產藥品8億到10億劑，目前已陸續完成各項產品優化，可增加產量三成。Carlsbad Technology 也自今年第2季起擴增產線，第3季將規劃增建新廠房，預估未來兩年內可讓永信在美國產線倍增。

永信投控旗下美國子公司也以膠囊、錠劑等口服劑型為主，目前已經有12個可銷售品項，並涵蓋美國92%通路，年產能可達7億顆。