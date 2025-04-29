台股「袋鼠市」正是財富重分配最佳契機 緊抓三大產業

今年川普關稅政策反覆不定，台股呈現「非熊也非牛」的「袋鼠市」震盪行情，忽高忽低，投資人捉摸不定。但動盪正是財富重分配的最佳契機，主動式ETF有機會讓投資重生。

統一台股增長主動式ETF（00981A）選股將鎖定「AI硬體大聯盟、人形機器人、低軌衛星」三大長線成長產業，積極卡位台灣科技動能新主軸。5月7日至9日募集期間每股發行價10元，一張一萬元即可入手。

統一台股增長主動式ETF擬任經理人陳釧瑤表示，GOOGLE上周公布的財報亮眼，全年資本支出並未調整、維持750億美元，帶動台股AI類股表現。本周微軟、META、亞馬遜將接棒登場，四大CSP對資本支出的看法將是觀察重點。

長線來看，陳釧瑤表示，國內外科技大廠2025年在AI相關資本支出，除了算力需求持續提升，且更加重視先前投資的回收，並積極建設應用端，使半導體市場由ICT需求驅動轉向由AI應用推動。AI硬體需求強勁，帶動全球CoWos需求量，使台股半導體供應鏈受惠。台股半導體大廠快速成長，並以共榮模式發揮以大帶小的效應，相關供應鏈愈來愈壯大，市值都在前300大，打造出AI共強生態圈。這些台股的護國神山群，將是00981A首要關注重點。

人形機器人部分，陳釧瑤表示，因應大缺工時代來臨，加上硬體技術成熟、晶片效能進步及AI技術突破，預計2032年人形機器人（Humanoid Robot）市場規模將達660億美元，2024~2032年間複合年增率高達45.5%。由於台廠擁有人形機器人完整供應鏈，具備高品質、高精度與耐用性的解決方案，成為國際廠商青睞的合作對象，00981A也看好人形機器人最強台灣隊。

低軌衛星方面，由於馬斯克創辦的SpaceX及其子公司星鏈（Starlink）加速推動全球低軌衛星發展，預計從2023年的7,500顆增長至2030年的17,350顆，台股護國群星產業鏈同步受惠。低軌衛星產業鏈4大主軸，包含衛星製造、衛星發射、衛星地面設備（基地台）和衛星服務。台廠主要強項在地面設備與衛星服務，00981A也會掌握低軌衛星的新機遇。