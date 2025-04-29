題材股雀躍 台股盤中漲逾160點站上20200點

台股今天開低走高，早盤小跌，低點下探20007點附近，隨著台積電、聯發科等權值股黑翻紅，金融、電力、機器人、網通族群等題材股勁揚，激勵指數回升，盤中漲逾160點，站上20200點。

市場靜待美國公布重要經濟數據和部分科技巨擘的財報，美股主要指數收盤漲跌互見，台股今天開低走高，盤中最高站上20200點。

至10時20分左右，加權指數上漲148.12點，至20182.53點；電子股漲0.54%、金融股漲1.23%，代表中小型股票的櫃買指數漲0.98%。

觀察權值股走勢，台積電黑翻紅，盤中上漲2元至899元，漲幅逾0.2%，聯發科也翻紅，上漲10元至1360元，漲幅逾0.7%，鴻海下跌0.5元至142元。

盤面焦點方面，生技股勁揚，保瑞、康霈、藥華藥、晶碩等高價股強漲。

金融股漲勢亮眼，中信金上漲逾2%，凱基金、富邦金、華南金、三商壽等勁揚。

受西班牙、葡萄牙發生大規模停電，電力概念股今天強漲，華新、華城勁揚，天方能源漲停，加百裕、系統電點火拉高。

機器人概念股和椿觸及漲停，聯策、上銀、新漢等股價勁揚。網通族群強漲，台揚、東訊、智邦、隴華、兆赫、訊舟、明泰、正文、中磊齊步上漲。