台股開盤下跌16點 台積電開平盤

台股29日開盤指數下跌16.09點，開盤指數為20,018.32點。台積電（2330）開平盤價897元。

群益投顧表示，大盤指數連兩日站穩月線，短期均線架構延續偏多，有利短多表現，惟中長期技術面仍具壓力、消息面也存在變數。操作續保持靈活彈性，以短多熱門標的，技術面區間因應。

操作題材可留意：

1.傳輝達B300提前，供應鏈股價雀躍─供應鏈指，輝達最新晶片B300因採台積電5奈米及CoWoS-L封裝，加上H20銷陸受限，可望提前至5月生產，比原先預期的第3季早，加上機板設計改回與GB200相同的架構，零組件、代工廠得以縮短學習曲線，GB300伺服器可望今年底進入量產。

2.TP-Link在美涉壟斷，利台網通廠市占提升─先前美國政府才宣布對中國大陸網通品牌大廠TP-Link展開資安及國安調查，近日彭博報導指出，TP-Link又遭到美方進行反壟斷刑事調查，重點除公司的定價策略外，也將了解該公司美國市占率快速上升是否構成國安風險，有利台網通廠在美市占提升。

周一（28日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,227.59點，上漲114.09點、漲幅0.28%；S&P500指數上漲0.06%；那斯達克指數下跌0.1%；費半指數下跌0.38%。台積電ADR跌1.03%，收在163.40美元，較台北交易溢價18.3%。

三大法人周集中市場合計買超78.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超58.6億元，投信買超23.5億元，自營商（自行買賣）賣超2.4億元，自營商（避險）賣超34.8億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少813口至9,499口，其中，外資淨空單增加1,072口至24,770口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,663口至10,950口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在20,500點，週賣權最大OI落在19,500點 ; 月買權最大OI落在20,000點，月賣權最大OI落在16,900 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.78上升至0.81。VIX指數上升0.05至30.45。外資台指期買權淨金額1.18億元 ; 賣權淨金額0.98億元。整體選擇權籌碼面中性。