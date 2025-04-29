已開發歐洲股票型基金淨流入居冠 亞洲不含日本股票型基金小幅淨流入

隨著美國總統川普近期貿易與貨幣政策立場出現轉圜，原本市場恐慌明顯趨緩，資金動向亦出現積極變化。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年4月17日至4月23 日止近一周，已開發歐洲股票基金淨流入33.55億美元持續居主要市場之首，亞洲不含日本股票型基金淨流入7.58億美元，全球新興市場呈現淨流入0.31億美元，歐非中東市場呈現小幅淨流出0.66億美元，拉丁美洲亦呈現淨流入1.69億美元；美國股票基金呈現微幅淨流出8.47億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，川普政府在聯準會政策與對中貿易關係上態度出現軟化，市場氛圍因此獲得提振。此外，美國4月製造業PMI初值由50.2升至50.7，表現優於市場預期，亦挹注市場對於經濟展望的信心。

安聯投信表示，目前正值美國科技股財報密集公布期，「科技七雄」四大巨頭揭露季報，無疑成為市場風向球。在經濟前景不明、川普貿易政策反覆的背景下，短線波動難以避免。由於貿易政策不確定，尤其是對科技供應鏈的潛在衝擊，市場情緒將變得更敏感，財報稍有不如預期可能引發劇烈波動。建議現階段仍留意市場情緒變化，保持彈性。

安聯收益成長多重資產基金謝佳伶表示，儘管短期市場氣氛顯著回溫，但全球總體經濟與政策環境仍充滿諸多不確定因素。因此，現階段資金回流主要來自於積極型投資人提前布局，對後市仍需等待更明確的經濟數據改善與政策訊號確認。在此背景下，建議投資人採取分散布局的策略，聚焦基本面穩健且具備成長動能的產業領域，以提高資產配置的韌性。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，AI需求仍強勁， AI伺服器GB300於今年底進入量產，相關供應鏈有望提前反應，儘管近期關稅政策反覆，就價值面而言，建議投資人選擇目前被低估的AI概念股，提早布局掌握市場先機。

在台股展望部分，安聯投信台股團隊表示，安聯投信台股團隊表示，在美國對等關稅與川普後續作為仍存有不確定性的情況下，評價面仍將受到一定程度的壓抑；現階段消息仍是左右市場的關鍵因素，可聚焦美中貿易協議進展、半導體貿易調查結果與關稅稅率、聯準會政策動態、美超級財報周與上市櫃首季財報陸續公布等。

就基本面或題材面，安聯投信台股團隊表示，在對等關稅暫緩90天的情況下，廠商提前拉貨，嘉惠第2季展望，預期第2季將明顯淡季不淡。另方面，232條款調查結果對半導體與生技製藥調查結果，還有川普後續作為，仍將對台股產生重要影響，在最終調查結果尚未公布前，布局仍須保持謹慎、保有彈性。

安聯投信表示，全球市場雖已迎來第一波資金回流，但隨著地緣政治風險、政策轉向與經濟數據的不確定性持續存在，第二階段更廣泛且穩定的資金流入仍需等待更具說服力的經濟基本面支撐。特別是聯準會的貨幣政策路徑、主要經濟體的通膨與成長動能表現，以及美國總統大選相關政策變數，都將對市場未來走向產生關鍵影響。

現階段操作策略上，投資人以「多元分散、靈活調整」為核心，兼顧地區配置、產業布局與資產類型選擇。應充分把握已開發市場資金回流的契機，同時逐步布局於具有科技創新優勢的新興亞洲市場，以期在不同市場周期交錯變動中，穩健累積資產價值，達成長期投資成果。