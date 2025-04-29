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台股千金俱樂部 增至13檔

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股加權指數昨（28）日收盤站穩2萬點大關，隨著創意（3443）大漲51元、收1,030元，千金股檔數增至13檔。此外，弘塑（3131）上漲45元、收945元，今（29）日也很有機會重返千金股行列。

台新投顧副總經理黃文清分析，中小型股跌深反彈、交易熱絡，千金股具有股本輕盈、獲利表現出色等優勢，也是市場資金簇擁對象，主要原因還是因為美國總統川普提出對等關稅，導致股市從高點下來以後跌深，讓反彈空間很大。

隨著對等關稅利空逐步淡化，甚至有機會談到比之前釋出的32%關稅更低，也讓這些跌深的高價股，展開跌深反彈的走勢。

新光投信董座劉坤錫指出，除了對等關稅利空鈍化，首季財報出色的標的，更能支撐股價表現。創意挾首季獲利季增逾一成，每股純益7.17元，亮眼的財報表現激勵股價連二日上漲，昨收1,030元，重返千金股行列。

財報 關稅

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