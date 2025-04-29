證交所董座信心喊話：台股日均量3,000億 可達標

受美國總統川普祭出關稅戰衝擊，台股4月初以來不僅指數大幅下修，還一度出現枯竭量。證交所董事長林修銘昨（28）日表示，對台灣股市絕對有信心，對今年日均量維持3,000億元目標也有信心，證交所今年每股純益預估可超過8元。

立院財委員會委員昨日赴證交所視察業務，金管會負責證券相關業務官員、林修銘，以及櫃買中心、期交所、集保公司董總均出席。

台股4月初因川普關稅戰而重挫，成為立委垂詢焦點，金管會副主委陳彥良引用金庸小說《倚天屠龍記》九陽真經口訣「他強任他強，清風撫山崗；他橫任他橫，明月照大江」形容台股韌性。

陳彥良強調，上市櫃公司平均本益比17.28倍、殖利率平均3.16%，基本面佳，且昨天台股指數已站上2萬點，可見「我們（台股）的體質真的讚！」

林修銘說，雖然台股今年來下跌15%，惟近日反彈幅度在全球前幾名，指數也回到2萬點之上。統計4月9日至25日全球主要股市反彈幅度，以台股漲14.27%最強勁，高於那斯達克的1.51%、費城半導體指數的 0.5%、英國富時9.58%、日本12.59%、韓國11.01%、香港 8.47%。

證交所總經理李愛玲補充，台股今年來下跌15%，跌幅大於日、韓股市，主因半導體類股占台股市值45%、成交值占比35%，而美國對等關稅並未納入半導體，半導體還須經過貿易調查公眾意見徵詢，市場在等待關稅問題明朗；以台灣半導體公司韌性強度來看，相信屆時供應鏈可恢復以往狀況。

立委提問證交所今年台股預估成交量可否維持3,000億元目標、上市公司IPO申請家數會否達成40家目標，台股量縮下跌會否影響證交所獲利？林修銘表示，IPO在年初送件較少是季節性因素，多數會集中在下半年、年底，而4月以來已有八家申請IPO，應可達成IPO送件家數的目標。