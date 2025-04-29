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台股連二漲 重返2萬點 法人：這波反彈還未結束

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（28）日開高收高，終場上漲161點、收20,034點，站回2萬點大關，連二漲，成交量縮至2,229億元。法人指出，台股反彈量縮，表示市場有戒心，不過，這波反彈還未結束，下一步先看能否回補4月7日跳空缺口。

台股昨日由台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等AI權值股領軍攻堅，市場多頭振奮，盤中指數最高一度來到20,073點，大漲201點，終場收盤點位仍為本波反彈來高峰。

盤面上個股漲多跌少，19大類股中僅塑膠收黑，餘均收紅，其中以化學生醫漲1.6%最強勢，其次電機機械上漲1.1%；族群中，包括第三代半導體、矽光子、資訊服務、玻璃基板、無人機等表現強勢。

三大法人昨日共買超78.4億元，其中外資買超58.6億元，連二買、累計買超204.3億元；外資期貨淨空單增加1,072口至24,770口，期現貨並未同步偏多操作；投信買超23.5億元，連四買、累計買超114.6億元；自營商買轉賣，賣超3.7億元。八大公股行庫則賣超17.5億元，連二賣，累計賣超57.7億元。

綜合新光投信董事長劉坤錫、台新投顧副總經理黃文清的看法，台股指數上漲、成交量卻下滑，代表投資人有戒心，因未爆量，顯示這波短線反彈尚未結束。此外，一些中小型股補漲，部分投資人勇於進場搶反彈，櫃買指數漲幅1.1%，大於加權指數。

劉坤錫說，台股站上2萬點大關，技術面上也突破弱勢反彈的20,023點，是近期行情轉好的跡象，不過是否能持續攻堅仍待觀察，預期最近仍處於震盪格局。可以確定的是4月9日的低點17,306點不至於再出現，且指數萬九以下就會有支撐買盤進場，呈現「上有壓、下有撐」的格局。

台股指數

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