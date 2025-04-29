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受川普關稅戰衝擊 未來半年投資股票信心衰退
美國總統川普關稅戰對全球經濟情勢掀起滔天巨浪，中央大學台經中心執行長、經濟系教授吳大任昨（28）日表示，對等關稅發展並不樂觀，他預期不用等到明年，最快今年下半年，各種關稅衝擊很快就會一一浮現。
吳大任分析，儘管川普宣布對等關稅暫緩90日，但未來尚未可知，此外美國日前也放話將對半導體課稅，從川普發言推測，預期未來台灣要面對的半導體關稅應不會太低。
受關稅戰衝擊，中央大學台經中心昨日公布4月消費者信心指數（CCI）為68.21點，較上月下降3.65點，為近一年來新低。其中以「未來半年投資股票時機」指標跌幅最重且寫下一年新低。
吳大任示警，現在看來好像只是股市受影響，但許多家庭在股市都有投資，再加上高關稅將對台灣產業基本面帶來重大衝擊，現在不少廠商投資都已暫緩，緊接而來的恐怕是無薪假、失業潮，衝擊將蔓延至勞動市場，進而影響家庭所得。
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