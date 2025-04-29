里昂看科技股 三情境教戰 依情境布局不同個股

里昂證券在最新釋出的「台灣科技業展望」報告中指出，雖然關稅戰所引發的貿易不確定性仍將延續一段時間，但最壞的情況可能已經過去。未來美中貿易關係可能有三種情境，可依不同情境布局不同個股。

里昂的第一種情境，如果美中貿易緊張關係持續降溫，則之前因為擔憂關稅而表現落後的族群可望反彈，可視為波段操作的標的，例如群聯（8299）、譜瑞-KY、全新、穩懋、台郡。

圖／經濟日報提供

在第二種情境下，如果貿易緊張局勢再度升溫，則可布局中國大陸市場占比高（如聯發科、采鈺、亞德客-KY）、市占率提高（如矽力-KY、家登、聯電、胡連）及高殖利率股（如聯詠、力成、光寶）。

至於第三種情境，則是趁近期股價弱勢時買進，如優質成長股信驊、致茂、川湖、旭隼，與新技術受惠股如折疊手機、共同封裝光學（CPO）、機器人相關等族群。

里昂台灣區研究部主管高翊庭指出，由於美中為開展和緩關係而努力，短期內將為科技股帶來支撐，特別是川普2日宣布對等關稅以來表現落後的個股。

人工智慧（AI）股將表現出色，因為受到關稅的影響較小。不過，由於AI需求仍是基本面的隱憂，因此短期內股價持續反彈的催化劑有限。

高翊庭認為，川普對中國大陸的態度軟化，加上政策前後不一，可能導致其他國家延後或拒絕讓步，造成貿易不確定期間延長更久。而且，關於晶片及消費電子的關稅豁免期間也可能很短暫。

至於供應鏈如何因應關稅衝擊，高翊庭發現，由於貿易及總體經濟的不確定性，企業停止產能擴張（而且要在美國投資），這不利於短期的設備需求，但產能分散可能是長期的利多。