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就市論勢／跌深反彈科技股 可短打

經濟日報／ 吳裕良（聯邦投信投資長）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美國主要指數在過去三周內第二次周上漲，上周美股連續四天上漲，推動標普500指數漲4.6%，而以科技為主的那斯達克指數更是大幅度反彈6.4%。

台灣加權指數與櫃買指數上周也分別反彈2.4%與2.2%。台股終於出現喘息機會，惟成交量都較長期平均為低，顯示市場還是相對保守或站在觀望立場。

台股電子權值股法說會也將陸續上場，包括聯發科（2454）、台達電、瑞昱、友達、光寶科。另外，近期包括半導體設備與砷化鎵半導體也積極參與法說會，顯現股市對於相關個股仍持續關注。

投資建議

操作策略上，短線看好跌深反彈科技類股，包括AI供應鏈與半導體設備。昨（28）日盤面出現反彈，加權指數上漲161點，收在20,034點，收復2萬點大關。

昨日盤面上，上漲的類股包括3D感測4.8%、砷化鎵4.3%、電子通路3.8%；相反地，昨日安全監控出現2.9%的修正、面板1.5%的修正、飲料1%的向下修正。

半導體 台股

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