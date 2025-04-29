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Google供應鏈 大摩按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

Google母公司Alphabet今年首季財報優於市場預期。摩根士丹利（大摩）在最新出具的報告中指出，Google於2025年資本支出約750億美元維持不變。台廠供應鏈中，大摩看好緯創（3231）、廣達、緯穎與金像電等，後市可期。

大摩科技產業分析師高燕禾表示，Google管理層指出，未來將加大技術基礎設施投資，計劃維持約750億美元的年度資本支出目標。此外，後市發展重點，將放在伺服器與數據中心，以支援AI業務擴展。2025年第1季資本支出約170億美元，季增20%、年增43%，符合大摩原先預估的160至180億美元。不過，Google此次未提供第2季資本支出指引。

整體而言，高燕禾認為，Google維持資本支出計畫不變，以及對支出延續的正面評論，有助於緩解投資人憂慮。

Google 大摩 資本支出

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