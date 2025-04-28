台股止跌？法人：最壞已反應 指數將呈現區間整理

受川普關稅政策反覆不定影響，全球股市陷入人造熊市。投信法人表示，台股最壞情況已在4月7日至9日反應；台股基本面強勁，在市場充滿不確定性下，預期今年最壞情況為第二、三季持續區間震盪，不過後續基本面強勁的個股仍具表現空間。

統一投顧今日舉辦統一台股增長主動式ETF（00981A）新募集記者會，統一台股增長主動式ETF（00981A）基金經理人陳釧瑤表示，台股已在4月初充分反映市場悲觀情緒，未來指數約落在萬九點至二萬點區間整理。她指出，5月7日美國將針對半導體產業調整關稅政策，可能引發短期波動，但整體來看，今年並非因基本面轉弱，而是受政策干擾出現的人造熊市，若後續不確定因素減少，對2026年行情仍持正向看法。

在產業布局方面，陳釧瑤認為，若本周微軟、Meta及下周亞馬遜財報表現皆穩健，且市場未下修預期，將有助AI產業的支撐。個股選擇上，高股息策略以填息能力高為優先考量，非單純追求配息。傳產股若具備低本益比、高股息特性，將持續持有；另也看好鞋類族群，及航空、海運板塊。不過，由於近期債市波動可能對壽險業形成壓力，金融股持倉相對保守。

針對震盪市況下的操作策略，統一投信指出，主動式ETF可由經理人靈活調整換股時點及頻率，相較被動式ETF更能即時避險，靈活應對市場變化。統一台股增長主動式ETF（00981A）將於5月7日至9日募集，5月27日上市，發行價10元，募集期間每張認購金額為1萬元。

統一投信表示，00981A將以台股市值前300大名單作為選股池，並在每年6、12月調整。投研團隊也將每日監測市場及個股變化，透過分工匯聚研究成果，跟上全球總經及產業局勢變動的速度。同時，投研團隊也將勤於實地探訪，掌握產業及企業最新的實際發展動態。