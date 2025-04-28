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外資上周買最多竟是這檔金融股 超過台積電和中信金

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股上周反彈，外資在集中市場轉為買超275.36億元，據證交所統計，買超台新金（2887）3.32萬張最多，另賣超華航（2610）5.43萬張最多。

根據臺灣證券交易所統計，上周（4/21~4/25）外資在集中市場總買進金額為4,721.50億元，總賣出金額為4,446.14億元，買超為275.36億元，另統計自今年初至4月25日止，外資總買進金額為8兆8,317.17億元，總賣出金額為9兆5,889.36億元，累計賣超為7,572.19億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為27兆6,285.77億元，占全體上市股票市值的43.24%，較4月18日的26兆6,792.22億元，增加9,493.55億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司，第一名為台新金，買進90,055千股，賣出56,861千股，買超33,194千股；第二名為台積電（2330），買進97,810千股，賣出73,274千股，買超24,536千股；第三名是中信金（2891），買進128,870千股，賣出108,974千股，買超19,896千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司，第一名華航，賣超54,334千股；第二名是群創（3481），賣超39,477千股；第三名為國泰金（2882），賣超19,357千股。

台新金 外資

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