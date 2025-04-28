外資買超58億元 回補台積電、廣達等AI股

中央社／ 台北28日電
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

美中關稅戰暫時趨緩，台股今天延續漲勢，終場上漲161.68點，收在20034.41點，站回2萬點大關之上，成交值新台幣2154.54億元。根據證交所統計，三大法人買超台股77.6億元，其中外資回補台積電、廣達等AI股。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超58.66億元，連續2個交易日站在買方，投信買超22.67億元，自營商小幅減碼3.73億元。

個股方面，外資今天買超前3名分別為彰銀1萬1291張、台積電8675張，以及廣達8587張。其中台積電、廣達皆為AI概念股，另外外資也買超鴻海4905張，位居第5。

外資今天賣超前3名則為凱基金2萬6517張、中信金1萬5089張，以及中信中國50正2（00753L）9878張。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，美中關稅戰看起來兩邊都有試圖趨緩的現象，激勵美股反彈、台股跟漲，預料關稅戰衝擊最大的時間點已過。

展望後市，蔡明翰認為台股有「1多1空」。利多方面，許多股市已陸續回補4月初美國宣布對等關稅所造成的跳空缺口，如美國NASDAQ指數大約只剩下1%就回補，日、韓股則已回補，相較之下，台股距離回補缺口還有大約6%的空間，位階偏低，有機會落後補漲。

至於利空部分，蔡明翰表示，現在市場還在等待晶片關稅，這部分對於台股影響會特別大，這也是台股目前偏弱的原因，結果出爐之前，預料台股將維持震盪向上格局。

台股 外資

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