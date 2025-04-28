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台股二戰兩萬點告捷！這些強勢股尾盤再獲點火

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

台股28日續漲161.68點、兩天累漲555.6點，二戰兩萬大關告捷，盤面除台積電（2330）、廣達（2382）、中信金（2891）、台達電（2308）、中華電（2412）等權值重兵尾盤皆有大單敲定拉抬股價外，另有多檔個股臨收前也獲多頭搶進。

其中，世界（5347）、鑫聯（3709）大投控甩尾收高，成功逆轉勝；資服族群宏碁資訊甩上漲停，力新（5202）、邁達特則是漲幅擴大至5%以上；軍工族群也有駐龍（4572）、晟田（4541）、寶一（8222）先跌後漲，整齊收高。

鑫聯大投控上周股價連拉三根漲停後，列注意股，外資也連兩日買超3105張；28日爆出3.9萬餘張成交量，股價震盪劇烈，盤中最高49.95元、最低45.8元，終場拉尾收高1.47%、報48.85元，盤中、收盤股價雙創新高。

鑫聯大投控3月歸屬母公司業主淨利4,400萬元、年增144.44%，EPS 0.43元，優於去年同期的0.18元水準。

宏碁資訊為宏碁（2353）集團成員，發展重點持續聚焦雲服務，深化數據智能服務及啟動海外布局。受惠於企業支出積極度提高，金融、政府單位上雲速度將提升，宏碁資訊預估雲服務營收穩健增長。

宏碁資訊2025年3月營收7.87億元，月增24.3%、年增16.7%；累計宏碁資訊第一季營收25.36億元、年增17.2%，改寫同期新高。

宏碁資訊 營收

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