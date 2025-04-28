台股上漲161點 三大法人買超77.6億元
台股28日開高走高，收復2萬點關卡，權值股領軍上衝巷，終場以20,034.41點收盤，上漲161.68點，成交值2,154.54億元；三大法人買超77.6億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超58.66億元，投信買超22.66億元，自營商（合計）賣超3.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.24億元、自營商（避險）賣超3.48億元。
台股早盤以19,972.07點開出，盤中高點為20,073.75點，台積電以898元開高，終場收897元，上漲9元，漲幅1.01%；鴻海也是上漲走勢，以142.5元收盤，上漲3.5元，漲幅2.52%；廣達收245元，上漲10元，漲幅4.26%；創意重返千金股，收1,030元，漲幅5.21%。
電子股中，電子通路、資訊服務、其他電子收盤漲幅都超過2%，電腦周邊、電子組件、半導體也都是上漲；居家生活、化工、生技、電機等類股表現較為強勢；各類股中，塑膠及油電燃氣、運動休閒收黑。
權值股領軍下，大盤指數開高走高，以20,034.41點收盤，上漲161.68點，漲幅0.81%，收復20,000點關卡。
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