台股收200341點、漲161點 台積電收897元

台股加權指數今天重新站回2萬點，收20034.41點，上揚161.68點，漲幅0.81％，成交量2154.54億元；櫃買指數收在219.41點，上漲2.49點，漲幅1.15%。

權值股台積電，連續三日收紅，收盤價897元，上漲9元，漲幅1.01%；鴻海收142.5元，漲幅2.52％。

台股各類指數表現均收紅，電子指漲0.98％，金融指漲0.44%，光電指漲0.23%，生技醫療指數漲1.76%，運輸指漲0.36%，營建類指漲0.32%。運動指、塑膠指、油燃指走疲，分別下跌1.2%、0.24%、0.45%

今日台股上市上漲家數768家，下跌家數199家，成交量僅2154.54億元。觀察個股，鴻海收142.5元，漲幅2.52%，廣達收245元，漲幅4.26%，緯創收平盤102.5元，貨櫃三雄均收紅，陽明收69.9元，漲幅0.14%，長榮收205元，上漲0.24%，萬海收82.3元，漲0.12%。

永豐投顧指出，上周台股表現落後，有補漲空間，觀察上周美股上揚，以及其他亞洲地區股市回補，台股明顯落後，加上台灣關稅戰條件並非最差，股市表現落後顯然不合理，故有補漲空間，站回2萬點合理。不過川普政府習慣左右搖擺，因此選股方向仍需回歸市場主流。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，雖然近期市場震盪幅度加劇，但眼見台股評價面已來到長期均值以下，值得開始建構微笑曲線，建議以權值股為主，搭配技術面轉強、有題材的個股為輔。選股上，科技族群聚焦先進製程與封裝、邊緣運算、規格升級IC設計、光通訊、低軌衛星等，傳產則可側重重電、工業自動化、生技、金融、航太等MAGA受惠族群以及機器人。