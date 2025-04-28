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台股清明連假崩跌、4月消費者信心指數CCI大降 創一年最低

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
受川普政策影響，台股清明連假過後大崩跌，連帶影響4月消費者信心指數創一年新低。（本報系資料庫）
受川普政策影響，台股清明連假過後大崩跌，連帶影響4月消費者信心指數創一年新低。（本報系資料庫）

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布4月消費者信心指數(CCI)總指數為68.21點，較上月下降3.65點，連續七個月下降，總指數創一年來低點，其中下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，此次調查各項經濟指標都明顯下跌，尤其是購買房地產時機降到96.85點，不但由樂觀轉悲觀，且創2020年8月以來最低，等於回到疫情時的信心，固然房市不佳有關，但也與股市下跌影響購屋能力有關。

本次調查六項指標從物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財，全數下降。從絕對水準來看，六項指標都偏向悲觀。

下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為38.64點，較上月調查大降11.25點。下降幅度第二指標為「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查99.13點，較上月下降2.86點；下降幅度第三指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查84.09點，較上月下降2.71點。

吳大任指出，4月總指數繼續顯著下降，連續七個月下跌，總指數創2024年5月、12個月以來低點。此次下跌主要是川普宣布對等關稅後，台股在清明連假後大跌二千多點，對投資人信心影響甚鉅。

吳大任指出，只要美國對等關稅談判沒有最終結果，各國都面臨極大不確定性，台股就會繼續波動。目前到底台灣關稅會不會享有特別優惠，還是會一刀斃命，還很難說。

他表示，此次除了各項經濟指標受到股市下跌明顯下滑，購買房地產時機也被波及，來到96.85點，不但由樂觀轉悲觀，且創2020年8月以來最低，等於回到疫情時的信心。他認為，股市多少會對房市有影響，特別是新青安很多是年輕人，這幾年股票投資蔚為風潮，過去幾年都有不錯獲利，如果要買房子要有頭期款，一般人會透過股市投資累積財富，但如果這波虧損，頭期款就沒了，所以股市如果真有大幅度動，對房產信心會有影響。

吳大任還說，調查指標中的未來半年家庭經濟，本月雖也下跌，主要也是受股市影響，但股市畢竟是家庭的其他所得，如果沒有太多槓桿固，有虧損但不嚴重，但一旦台灣與美國談判結果不理想，廠商開始放無薪假或失業率上升，對家庭經濟影響就不只是目前股市投資衝擊，家庭經濟未來發展更不利。

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