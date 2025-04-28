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權值股領軍 台股上漲161點收20,034點、重返2萬大關

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股今終場收20,034.41點，上漲161.68點，漲幅0.81%，成交量2,154.5億元。圖／聯合報系資料照片
台股今終場收20,034.41點，上漲161.68點，漲幅0.81%，成交量2,154.5億元。圖／聯合報系資料照片

台股28日由權值股領軍，重返2萬大關，早盤以19,972.07點開出，終場收20,034.41點，上漲161.68點，漲幅0.81%，成交量2,154.5億元。櫃買則收219.41點，上漲2.49點，台積電（2330）收897元，上漲9元。

盤面上以類股來看，以居家生活、電子通路、其他電子、資訊服務、生技醫療、電腦周邊等表現較為強勢，另外則以運動休閒、油電燃氣、塑膠等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，廣達（2382）、鴻海（2317）、大綜（3147）、華星光（4979）、奇鋐（3017）、聯鈞（3450）、波若威（3163）、世芯-KY（3661）、驊宏資（6148）、中信金（2891）、創意（3443）、訊達（6140）、雙鴻（3324）、欣興（3037）、智邦（2345）、嘉澤（3533）、台達電（2308）、華經（2468）、富世達（6805）、健策（3653）等。

而量大下跌的則有，聯發科（2454）、台光電（2383）、有成精密（4949）、華碩（2357）、緯穎（6669）、創惟（6104）、亞光（3019）、陞泰（8072）、矽力-KY（6415）、川湖（2059）、力旺（3529）等。

統一投顧表示，美中對於關稅談判說法持續分歧、俄烏戰爭變數再起，市場不確定性仍在。美股受惠於 Google Alphabet 財報超預期及實施庫藏股利多激勵科技股上漲，可望帶動台股挑戰清明節缺口20,153點之上，本周並留意美國重量級科技股財報公布及對於後續營運的展望。操作建議以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。

台股 權值股

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