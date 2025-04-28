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新兵點火之外 這兩檔生技股各擁題材飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
示意圖／ingimage
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生技股添新兵，永鴻生技（6936）28日正式上市掛牌，打開蜜月行情序幕，且點火生技股的表現， 集中市場及櫃買市場生技醫療類股都上漲逾1%，台新藥（6838）、醣聯（4168）各擁題材，盤中飆上漲停，共信-KY（6617）、邦特（4107）、浩泰（4131）盤中漲幅逾半根停板。

永鴻生技以28元掛牌上市，早盤以35元開出，一度拉升至39.2元， 盤中漲幅39%，成為台灣首家掛牌的專業動物藥廠，順利拉開蜜月行情序幕 ；新兵掛牌帶動生技股買氣， 加上個股題材加持，台新藥、醣聯都是開高後衝上漲停的表現。

台新藥宣布與總部位於智利的中南美洲藥廠Laboratorios Saval簽訂獨家授權協議，授予其用於術後眼部手術的消炎和止痛的新藥APP13007（丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%）在中南美洲九個國家市場的獨家商業化權利。

台新藥表示，Saval是一家成立於1938年的家族製藥公司，擁有自主研發能力和符合GMP標準的藥品製造設施，並與國際策略夥伴保持密切合作。APP13007於2024年3月獲得美國食品藥品管理局（FDA）批准，並於同年9月在美國上市。此次授權協議包括預付款、里程碑金、權利金及協議期間的其他對價。

台新藥表示，自2021年以來，已經完成10起APP13007的授權案，涵括美國、加拿大、中國大陸、印度、中東、及部份歐盟及拉美等重要市場。

醣聯則是宣布，將於芝加哥時間4月28日在2025年美國癌症研究協會（AACR）年會中發表主力抗體藥物複合體（ADC）GNX1021的最新臨床前研究成果。本次發表將以壁報形式進行，成果顯示GNX1021具優良臨床前活性，有望滿足胃癌未被滿足的治療需求。

台新藥以24.75元開高後衝上漲停26.15元；醣聯以16.55元開高後也衝上漲停18.05元。

生技股

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