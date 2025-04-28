施羅德：以台股+美債多重資產策略長線布局求勝

因應2025年全球金融環境可能持續震盪，施羅德投信推出新型態的「台股+美債」多重資產投資策略，以台股成長股結合美元投資等級債，協助投資人在震盪中追求穩中求勝。

施羅德台美雙利多重資產基金擬定經理人葉獻文指出，美中關係與貿易爭端影響延續，加上企業去槓桿行為擴大，都對市場情緒造成短期壓力。但長期來看，這樣的修正反而有助於釋放風險，重建更健康的價值基礎。股債市場雙雙修正，剛好為投資人覓得長線布局的契機。

在台股方面，葉獻文指出，目前台股正處於本益比歷史低檔區域，本益比已回落至13.5倍，不僅低於五年平均，更落在歷史13到18倍區間的底部。市場短期內雖面臨關稅、地緣風險等短期壓力，但隨著第2季逐步消化利空，第3季起可望穩步起漲。

在產業面上，葉獻文表示，人工智慧（AI）題材仍是長線主軸。但因應近兩周震盪變局，施羅德台股團隊較過去更靈活，甚至在操作上善用期貨等避險工具（如台指期、電子期），在保有成長性標的同時，也維持策略彈性，控管風險。

除了布局台股，施羅德台美雙利多重資產基金也納入美元高評等債券，以兼顧成長性及息收，為投資人的資金把關。施羅德投信看好美元投資等級債具備防禦及收益雙重特性。如果美國聯準會（Fed）今年降息持續，甚至降幅拉大，甚至可以多創造資本利得。