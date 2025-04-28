廣達衝季線、聯發科迎關鍵法說 電子權值F4僅這檔休兵

台股大盤28日二度挑戰兩萬大關，電子族群強力發電，早盤占資金比重達七成以上，權值F4除聯發科（2454）開高走低外，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）齊揚，其中又以廣達向上觸及季線最為剽悍。

法人指出，上周美股科技股為主的費半指數大漲10.9%、那指也有6.7%的漲幅表現，台股電子族群電流同步轉強。本周台股可望倚靠四大動能推動，挑戰回穩兩萬大關之上，包括：電子股重掌兵符、520行情發酵、美國聯準會降息預期，以及籌碼已相對乾淨，惟仍須注意川普關稅不時干擾市場。

廣達董事長林百里26日於公司37周年慶表示，「今年訂單比去年更多。」，早盤量價同步升溫，盤中穩漲近4%，企圖收復季線。

據供應鏈透露，廣達GB200伺服器4月持續放量出貨，隨著微軟、Meta等北美雲端大咖特殊應用IC（ASIC）伺服器訂單加持，預期今年廣達今年AI伺服器營收將較去年倍增。此外，輝達、Google等AI巨頭喊話AI需求續夯，也為廣達後市吞下定心丸。

而本周除了蘋果、亞馬遜、微軟、Meta等美國四大科技廠公布財報，台股電子權值股法說會也將陸續登場。其中，聯發科30日將召開法說會，美系外資表示，聯發科有50%~60%業務來自大陸智慧手機，主要客戶均以非美地區為市場，加上聯發科與Google、輝達合作，因此將聯發科列為大中華半導體族群首選個股。雖聯發科早盤股價開高走低，不過下方月線仍有強撐。

聯發科首季合併營收達1,533.12億元，為近11季新高，季增逾一成，並超越財測高標。外界關注在美中持續角力，以及美方關稅新政策仍不明的情況下，聯發科對於全球今年手機市況展望是否有可能修正。